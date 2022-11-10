12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde Türkiye genelinde tatbikat düzenlenecek. Tatbikat bitiminde Osmangazi İlçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından Türkiye’de meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edilecek.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde Türkiye genelinde tatbikat düzenlenecek. Tatbikat bitiminde Osmangazi İlçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından Türkiye’de meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edilecek.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile Türkiye’de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, muhtemel afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde Türkiye genelinde tatbikat düzenlenecek.

81 il ve ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan tatbikat, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ hareketi ile uygulanacak. Tatbikat bitiminde Bursa Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından Türkiye’de meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edilecek.

Tatbikat günü 16.00-21.00 saatleri arasında Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce araç ve malzeme sergisi yapılacak.