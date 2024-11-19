DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Bahçelievler Mahallesinde 12 Kasım Düzce Depremi anısına Ülkem Okuyor Derneği 12 Kasım Kütüphanesi açıldı.

Bahçelievler Mahallesinde valilik himayelerinde, Ülkem Okuyor Derneği’nin katkılarıyla Düzce Spor Lisesi’nde oluşturulan Ülkem Okuyor Derneği 12 Kasım Kütüphanesinin açılışı yapıldı. Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan tarafından açılışı yapılan 12 Kasım Düzce Depremi anısına hayata geçirilen kütüphane ile gençlere keyifle kitap okuyacakları, bilgiyle zenginleşecekleri modern bir alan kazandırıldı.