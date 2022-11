DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 12 Kasım Düzce Depreminin yıldönümünde yayınladığı mesajında “12 Kasım Düzce Depreminin yıl dönümünde, bir kez daha bu derin hüznü ve acıyı yüreklerimizde yaşıyoruz” dedi.

12 Kasım Düzce Depreminin yıldönümünde Vali Cevdet Atay bir mesaj yayınladı. Atay mesajında, “Düzce’miz, bundan 23 yıl önce 86 gün ara ile ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan iki büyük depremi yaşamıştır. Yaşanan felaket yüzlerce insanımızın ölümüne ve yaralanmasına, binlerce konut ve iş yerinin yıkılmasına, zarar görmesine neden olmuştur. 12 Kasım Düzce Depreminin yıl dönümünde, bir kez daha bu derin hüznü ve acıyı yüreklerimizde yaşıyoruz. Deprem bölgeleri haritasına göre, yurdumuzun yüzde 92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, ilimizin de deprem tehlikesi altında yaşadığı bilinmektedir. Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi ve Düzce depremi ile tedbirler artırılmış, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi bakımından çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir” dedi.

Çök kapan tutun deprem tatbikatı

Vali Atay, düzenlenecek olan deprem tatbikatına tüm Düzcelilerin katılmasını isteyerek “İçişleri Bakanlığımız 2021 yılını ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’, 2022 yılını ise ‘Türkiye Afet Tatbikat Yılı’ ilan etmiştir. Bu çerçeve de farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek adına, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun öncülüğünde AFAD ülkemizde ilk kez eşzamanlı olarak, tüm vatandaşlarımızın katılımıyla tarihte, elim olarak bilinen hepimizin ciğerlerinin kavrulduğu Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım saat 18:57’de; çök, kapan, tutun deprem anı tatbikatı yapacaktır. Bu tatbikatla toplumuzun her bir bireyine, insanımıza, tüm kurumlarımıza, her an bir afetle karşı karşıya kalabileceğimizi ve bunun için hazır olmamızın gerekliliğini ifade etmekteyiz. Ülkece hem yapısal hem de insani reflekslerimiz bu nokta da önem arz etmektedir. Bu vesileyle tüm Düzceli vatandaşlarımızın evde, dışarda, işyerinde nerede olurlarsa olsunlar yapılacak olan Türkiye Tatbikatına destek vermelerini istirham ediyorum. Güzel ilimizin, bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, geride kalanlara sağlıklı, mutlu, hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerinde bulundu.