Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesiyle 12 ilçede 80 noktaya mobil atık getirme merkezi kuracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesiyle 12 ilçede 80 noktaya mobil atık getirme merkezi kuracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında, mobil atık getirme merkezlerinin kurulmasına dair ortak hizmet protokolü imzalandı. Protokolde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanması, taşınması, işlenmesi, geri kazanımı, geri dönüşümünü sağlamak maksadıyla 12 ilçede 80 noktaya mobil atık getirme merkezleri kuruluyor. İlk mobil atık getirme merkezi ise Başiskele ilçesinde kuruldu.