Kayseri’de 12 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri’de 12 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen, telefon çalınması, 3 işyerinden hırsızlık, bisiklet hırsızlığı, 2 cep telefonu çalınması, dokuma halı çalınması, 2 adet küçükbaş hayvan çalınması, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, elektrik kabloları çalınması ve bakır kablo çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 9 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.