Ağustos ayının ilk 4 gününde Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 şüpheli tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığının 1-4 Ağustos tarihleri arasında 12 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi. 12 göçmen kaçakçılığı olayında 68 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan 21 şüpheli/organizatörden 12’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 9 şüpheli/organizatör adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.
Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 6 araç, 2 bot, 2 bot motoru ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.