Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Dünya Artrit Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Dünya Artrit Günü kapsamında yaptığı açıklamada, eklemlerde iltihaplanma ile karakterize olan artritlerin, dünya genelinde 1.7 milyar kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kas ve iskelet sistemi hastalıklarının en yaygın grubunu temsil ettiğini belirtti. Bildirici, artritin sıklıkla eklemlerde ağrı, kızarıklık, ısı artışı, şişlik ve hareket kısıtlılığı ile kendini gösterdiğini söyledi.

Bildirici, birçok bireyin doğru tanı almadan bu hastalıkla mücadele etmeye çalıştığını vurgulayarak, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, erken teşhis ve etkin tedavi ile artrit hastalarının aktif ve üretken bir yaşam sürdürebileceğini ifade etti. Dünya genelinde artrit hastalığına ilişkin farkındalığın artırılmasının önemine değinen Bildirici, her yıl düzenlenen etkinliklerle kas ve iskelet sistemi hastalıkları hakkında farkındalığı artırmanın yararlı olacağını dile getirdi ve 12 Ekim’in "Dünya Artrit Günü" olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Osteoartritlerin en yaygın artrit türü olduğunu belirten Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Küresel Hastalık Yükü Çalışması’na göre dünya genelinde yaklaşık 600 milyon kişinin osteoartritten etkilendiğini, bu sayının 2050 yılına kadar 1 milyara ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi. Bildirici, osteoartritin yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını ve kadınlarda daha sık görüldüğünü kaydetti. Genetik yatkınlık, eklem travmaları, tedavi edilmeyen eklem hastalıkları, obezite ve diyabet gibi faktörlerin osteoartrit gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.

Bildirici, osteoartritin en çok dirsek, kalça, omurga ve elin küçük eklemlerini etkilediğini, etkilenmelerin yavaş ya da bir yaralanma sonrasında aniden ortaya çıkabileceğini söyledi. Oluşan fiziksel aktivite kısıtlılığının, kalp damar hastalıkları, obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarının ilerlemesine yol açabileceğine dikkat çekti.

Osteoartritin meydana gelmesini önlemenin ya da ilerlemesini durdurmanın mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesinin ve eklemlere aşırı yük binmesinin engellenmesinin bu mücadelede önemli olduğunu vurguladı.

Bildirici, halkı şu önlemleri almaya davet etti:

“Sağlıklı yaşam tarzını benimseyin, sağlıklı beslenin, düzenli fiziksel aktivite yapın, sağlıklı vücut ağırlığınızı koruyun, eklemlerinize aşırı yük binmesini engelleyin, büyük ve geniş eklemlerinizi kaldıraç olarak kullanın (örneğin, ağır bir kapıyı açarken basıncı elinize değil omzunuza yönlendirin), herhangi bir objeyi taşırken ağırlığını birden fazla ekleme yayın (örneğin, alışveriş poşetlerini tek elde değil her iki elinizde hatta buna ilaveten sırtınızda taşıyın), elinizdekileri çok sıkı kavramayın mümkün olduğunca gevşek tutun, uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaçının, belirli aralıklarla mola verin ve hareket edin, aile hekiminizden ve en yakınınızdaki sağlıklı hayat merkezlerinden danışmanlık alın ve yapılan önerilere uyun, doktorunuz tarafından reçete edilen ilaçları, belirtilen şekilde ve düzenli olarak kullanın. Son olarak, Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Hareketin Gücü Artriti Yener" ve "Harekete Geçmek Sizin Elinizde" sloganlarıyla artritle mücadelede hareketin önemine vurgu yaptı.