Diyarbakır’da eğlenceli etkinliklerle düzenlenecek 12. Karpuz Festivali 21 Eylül’de Dağkapı Meydanında gerçekleştirilecek.

Diyarbakır’da eğlenceli etkinliklerle düzenlenecek 12. Karpuz Festivali 21 Eylül’de Dağkapı Meydanında gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geçmişte develerle taşınan ve kılıçlarla kesilen coğrafi tescil işaretli Diyarbakır Karpuzunun tanıtılması amacıyla bu yıl 12’ncisi düzenlenecek karpuz festivali, vatandaşın rahatlıkla katılabilmesi için Dağkapı Meydanında gerçekleştirilecek. Etkinlikler, Keçi Burcu’ndan Dağkapı Meydanına 15.30’da yapılacak festival kortej yürüyüşü ile başlayacak. Dağkapı Meydanındaki etkinliklerde lise öğrencileri arasında karpuz yeme, 5-7 yaş grubu çocuklara arasında yapılacak karpuz yuvarlama yarışmalarıyla çocuklar ve gençlerin eğlenceli vakit geçirmesi sağlanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (DİSMEK) eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünleri meydanda kurulacak stantlarda sergilenecek.

En ağır karpuza 10 bin lira ödül

Çiftçilerin yetiştirdiği en ağır Diyarbakır Karpuzu, jüri önünde tartılarak seçilecek. Büyükşehir Belediyesi, birinciyi 10 bin ve tam altın, ikinciyi 7 bin 500 ve yarım altın, üçüncüye ise 5 bin lira ve çeyrek altın ile ödüllendirecek.

Karpuza en çok yakışan çocuk

Halk oyunları gösterisinin gerçekleştirileceği festivalde, Diyarbakır’da çocukların karpuz içinde fotoğrafının çekilmesi geleneğinin yaşatılması için ’Karpuza en çok yakışan çocuk’ yarışması düzenlenecek. Festivalde düzenlenecek tüm yarışmalarda kazananlara sürpriz hediyeler verilecek.

Festival çerçevede ayrıca 19:30’da Diyarbakır Hipodromunda Diyarbakır Karpuzu Özel Koşusu yapılacak. Yarışmaların ardından bando gösterisinin yapılacağı festivalde saat 20:00’de sanatçı Ferat Üngür ve Manuş Baba sahne alacak.