Dünyanın en eski yerleşim yeri olarak bilinen ve 12 bin yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe, iki büyük deprem sonrası ayakta kalan önemli tarihi yapılardan biri oldu. Her iki depremi de hasar almadan atlatan tarihi yapı havadan görüntülendi.

Dünyanın en eski yerleşim yeri olarak bilinen ve 12 bin yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe, iki büyük deprem sonrası ayakta kalan önemli tarihi yapılardan biri oldu. Her iki depremi de hasar almadan atlatan tarihi yapı havadan görüntülendi.

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından ayakta kalan önemli tarihi yapılardan biri oldu. Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesinde yer alan tarihi yapının, depremler sonrası hasarın görmediği, hem havadan dron ile hem de uzman ekiplerin incelemesiyle ortaya çıktı.

İki büyük deprem sonrası Göbeklitepe ilk kez görüntülendi

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, “Göbeklitepe bu depremlerden herhangi bir zarar görmedi. 2018 yılında malumunuz Göbeklitepe UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine girmişti. 2019 yılında da cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılı tüm Türkiye’de Göbeklitepe yılı ilan edildi. Bu süreçten sonra Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğradı. Göbeklitepe 2019 yılından itibaren aslında Şanlıurfa’nın değil, bölgenin de turizm anlamında bir lokomotifi oldu. 2019 yılında 412 bin ziyaretçi sayımız vardı Göbeklitepe özelinde, geçen yıl 2022 yılında bu sayı 850 binlerin üzerine çıkmıştı. Bu yılda depremlerden önce beklentimiz 1 milyon rakamının üzerine çıkmaktı. Tabii gelecek dönemlerde bu rakamları da göreceğiz. Tabii ki yaralarımızı sardıktan sonra. Depremlerden hemen sonra sahaya indik ve başta göbekli tepe olmak üzere tarihi alanlarda çalışmalarımızı yaptık. Yapısal hasarları tespit etmek üzere çalışmalar yaptık. Göbeklitepe’de bizim gördüğümüz şey ilk raporumuza da bu şekilde girdi. İlk incelememizde yapısal ve fiziki olarak hiçbir zarar görmedi. Acaba T biçimindeki taşlarda açısal bir kayma var mı? diye bunu da teknik olarak analiz etmek istedik ve hiçbir şekilde bir değişikliğe uğramadığını, aynı şekilde devam ettiğini gördük. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, Göbeklitepe depremden önce hangi durumda ise depremden sonra da aynı durumdadır, değişen hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.