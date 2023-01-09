Antalya’da bir ay içinde 12 bin kişi erken saatte işe, okula giderken Muratpaşa Belediyesi’nin dağıttığı çorbadan istifade etti.

Antalya’da bir ay içinde 12 bin kişi erken saatte işe, okula giderken Muratpaşa Belediyesi’nin dağıttığı çorbadan istifade etti.

Muratpaşa Belediyesi, daha güneş doğmadan işe, okula gitmek için evinden çıkanlara Çallı durağı ve eski sanayi sitesi girişinde kurulan noktalardan sıcak çorba ikram ediyor. Hafta içi her gün saat 06.30’da başlayan dağıtım 09.00’a kadar devam ediyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’da dayanışma ağlarını her geçen büyütmek için çalıştıklarını söyledi. Aşevinden günde bin 500 haneye gıda yardımında bulundukları, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik beslenme öğünü programını başlattıklarını kaydeden Uysal, ücretsiz çorba dağıtımına ise 1 ay önce başladıklarını aktardı. Başkan Uysal, bugüne kadar 12 bin kişinin dağıtım noktalarına gelerek günün ilk öğününü çorbayla yaptığını aktardı.