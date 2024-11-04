Maltepe Belediyesi’nce bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. 1 Ekim-1 Kasım tarihlerinde “Hayat sahnede” sloganıyla organize edilen, 11 ülkeden 378 sanatçının 32 performansıyla sahne aldığı festivali 12 bin Maltepeli tiyatrosever ücretsiz izleme fırsatı buldu.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. 1 Ekim- 1 Kasım tarihlerinde “Hayat sahnede” sloganıyla organize edilen, 11 ülkeden 378 sanatçının 32 performansıyla sahne aldığı festivale 12 bin kişi katıldı.

Festivalin kapanış konuşmasını Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik yaptı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in Esenyurt Belediyesi’nde yaşanan hadiseden dolayı toplantı nedeniyle aralarında bulunamadığını ileterek sevgi ve selamlarını iletti. Festival süresince sanatçılar ile sanatseverleri buluşturan Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi personeline büyük bir alkış isteyen Akçelik festivale katılan katılımcılara ve sanatseverlere de teşekkür ederek “Perdeler kapanmıyorsa sizlerin göstermiş dayanışma sayesindendir. İyi ki varsınız.” dedi. Tiyatronun tarihin başlangıcından beri var olduğunu ifade eden Akçelik, “Aşkı, inadı, acıyı izlediğimiz yeni bir dünya kurduğumuz sahnelerde barışın sesinin kısılmaya çalışıldığı bugünlerde nice festivallere buluşmak üzere. 2025’te tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Hoşçakalın” diye sözlerini tamamladı.

‘Tiyatro, halklarımızı birleştiriyor’

Ukrayna Başkonsolosu adına konuşma yapan Aleksandr Kuchka, bu sahnede bulunmaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, “Maltepe Belediyesi’ne bu güzel tiyatro şöleni için teşekkür ediyoruz. Tiyatro çok derin bir kültür olayı ve özellikle tiyatro festivaline katılmak bize çok büyük bir mutluluk veriyor. Özellikle Ukrayna’nın baştan beri bu festivale katılması bizim için büyük bir iftihar konusu. Bunu halklarımızı birleştiren, yaklaştıran bir unsur olarak görüyoruz. Bu savaş günlerinde Türk halkı Ukrayna’ya çok yardımda bulundu. Bunun içinde minnettarız” diye konuştu.

Kiev Tiyatro Operet alkışları topladı

Kapanış gösterisinde sahne alan Ukrayna’dan Kiev Tiyatro Operet, sahnelediği dünyaca ünlü eserler, popüler kompozisyonlar, Avrupa hitleri ve bale performansıyla sanatseverlerin alkışlarını topladı.