Menteşe Belediyesi, Akçaova Mahallesi yeni imar alanında 15 kilometre uzunluğunda yol açımı yaptı. 175 bin metre kare alanı kapsayan yol yapımı için yaklaşık 12 Bin kamyondan fazla dolgu malzemesi kullanıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Akçaova Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında şunları söyledi: “Menteşemiz gün geçtikçe büyüyen ve gelişen bir ilçe. Şehrimizde çarpık yapılaşmanın önüne geçmek ve planlı büyümesini sağlamak için yeni imar alanları açıyoruz. Yeni imar alanlarından birisini de Akçaova Mahallemiz de gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 13 bin kişinin yaşayacağı yeni kentsel yerleşim alanı için çalışmalara başlamıştık. Bu çerçevede 189 hektar alanı kapsayan 2’inci etap planlama bölgesinde 15 kilometre uzunluğunda alt yapı kuruluşlarının plan dâhilinde gireceği yollar belediyemiz tarafından açıldı. 175 bin metre kare alanı kapsayan yol yapımı için yaklaşık 12 bin kamyondan fazla dolgu malzemesi kullanıldı. Tüm yollar baz alındığında çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı. Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Menteşe Belediyesi olarak halkımızın daha konforlu ve rahat bir Menteşe’de yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz”