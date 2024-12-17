Gebze Belediyesi tarafından bu yıl sıfır atık ve çevre bilinci oluşturmak için 12 bin 71 çocuğa eğitim verildi.

Çocuklara sıfır atık ve çevre bilincinin aşılanması için Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen çevre eğitimleri 2024 yılında da devam etti. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü işbirliğinde, ilçedeki ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik düzenlenen sıfır atık ve çevre eğitimlerinde çocukların çevreye karşı duyarlılığının artması hedefleniyor. Bu yıl düzenlenen eğlenceli eğitimlerde 12 bin 71 çocuğa sıfır atık kavramının tanıtılması, gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve atıkları farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konularında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.