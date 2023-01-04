Gez-Gör Kocaeli Projesi çerçevesinde düzenlenen turlara katılan 12 bin 358 kişi, kentin doğal ve kültürel güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Gez-Gör Kocaeli Projesi çerçevesinde düzenlenen turlara katılan 12 bin 358 kişi, kentin doğal ve kültürel güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tanıtımı için 2012 yılında başlattığı Gez-Gör Kocaeli Projesi, geçtiğimiz yıl da ilgi gördü. 5 farklı tur programı sunan organizasyon, 2022 yılında 12 bin 358 vatandaşı kentin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra doğasıyla da tanıştırdı. İzmit Tarih Turu, Hereke- Gebze Tarih Turu, Gölcük Karamürsel Tarih Turu, Suyun Yolculuğu Turu ve Doğa Kocaeli Turu olmak üzere 5 ayrı turda Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve projeleri de tanıtılıyor. Alanında uzman 5 rehberin eşlik ettiği turlarda aynı zamanda katılımcılara kumanya ikramı da yapılıyor.