Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 12’ncisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı’nda imza günleri, söyleşiler ile kitapseverler yazarlar ile bir araya gelirken, Antalya Kitap Fuarı’nda yer alan Antalyalı yazarlarda okurlarıyla buluşuyor. Kitap Fuarı’nda yazarlardan Feyzullah Arslan, Işık Öğütçü, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Burcu Bahar, Fatih Tuncay, Nilay Şanlı, Mesut Güler, Necin Altay gibi isimler kitap severler ile bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 12’ncisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı’nda imza günleri, söyleşiler ile kitapseverler yazarlar ile bir araya gelirken, Antalya Kitap Fuarı’nda yer alan Antalyalı yazarlarda okurlarıyla buluşuyor. Kitap Fuarı’nda yazarlardan Feyzullah Arslan, Işık Öğütçü, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Burcu Bahar, Fatih Tuncay, Nilay Şanlı, Mesut Güler, Necin Altay gibi isimler kitap severler ile bir araya geldi.

Antalya Sanatçılar Derneği, Yerel Yazarlar Platformu, Antalya Şair Ozan Yazar ve Ressamlar Kültür Derneği üyeleri ve bağımsız yazarlar kitaplarını tanıtma fırsatı buluyor. Antalyalı yazarlar, gün boyu okurlar ile sohbet ederek, kitaplarını imzalıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de her gün fuarda kitabını imzalıyor. Başkan Muhittin Böcek, sevenlerine yeni kitabı “İkinci Yaşam: İhanet ve Siyaset” ve ilk kitabı “Ben Bu Şehre Aşığım” kitabını imzalıyor.