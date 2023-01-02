Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ilçe merkezilerinde 112 Acil sağlık merkezlerinin sorun ve ihtiyaçlarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ilçe merkezilerinde 112 Acil sağlık merkezlerinin sorun ve ihtiyaçlarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İlker Ahmet Çınar, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Oğuz Serdar Bayrak ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mustafa Ali Kurt ile birlikte Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) ziyaretlerine devam ediyor. ASHİ çalışmalarını yerinde değerlendirmek, varsa sorun ve ihtiyaçlarını belirlemek, personel ile tanışıp istişarelerde bulunmak amacıyla ziyaretlerine Işıklar, Çobanlar, Çay, Sultandağı, Bolvadin, Dişli, Emirdağ, Gömü, Bayat ve İscehisar Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları oldu. Ekip, Afyonkarahisar merkez 11 Numaralı, Merkez 5 Numaralı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Nöbetçi personel ile sohbet edip çalışmalarla ilgili bilgi alan Çınar sorunları çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.