Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ev sahipliğinde bu yıl 11.’si düzenlenen Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu yoğun katılımla gerçekleşti. Sempozyum kapsamında verilen İbrahim Şencan Gerontoloji Ödülleri de sahibini buldu.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ev sahipliğinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile 20-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 11. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu “Gerontolojik ve Geriatrik Perspektiften Yaşlanma” temasıyla alanında uzman birçok değerli ismi bir araya getirdi. Oturumlarda, inovasyon, yaşlı bireylerin sağlığı, yaşam şartları ve toplum içindeki yerleri gibi birçok konu derinlemesine tartışıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yasin Akar, gerontoloji alanında yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Buradan sizlerle Genel Müdürlük olarak mezun arkadaşlarımızın devlet ya da özel sektör huzur ve bakımevlerinde görev alabilmelerine yönelik yönetmeliklerimizde düzenleme çalışmaları yaptığımızın müjdesini vermek isterim” dedi.

“Gerontoloji Bölümü gururumuz”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz, “Bundan büyük bir gurur duyuyoruz çünkü Gerontoloji Bölümümüz Türkiye’nin en iyisi. Diğer üniversitelere öncülük eden bir bölüm. Gerontolojinin eskiden kimse adını bilmezken bugün Sağlık Bilimleri Fakültemizin bir üyesi, gerontologlara devlet kurumlarımız ve yerel yönetimlerin kadrolar açtığını görüyoruz. Mezunlarımızın istihdam imkanları her geçen gün artıyor. Bunlar çok önemli gelişmeler” şeklinde konuştu.

“Fark sağlamayı başardık

Gerontoloji Bölüm Başkanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, “Bugün burada, Türkiye’de gerontolojinin gelişim yolculuğuna şahitlik eden değerli bilim insanlarımızla birlikteyiz. Bu yolculuk, 2006 yılında Prof. Dr. İsmail Tufan’ın öncülüğünde Akdeniz Üniversitesi’nde kurulan Gerontoloji Bölümü ile başladı. Yüksek lisans programıyla başlayan bu süreç, lisans eğitimi, 60+ Tazelenme Üniversitesi ve doktora programlarının açılmasıyla önemli bir ivme kazandı. Bu çabalar, Türkiye’de gerontoloji biliminin yaygınlaşması için yıllar süren özverili bir çalışmanın ürünüydü. Bu süreçte, öğrencilerimize yaşlanma ve yaşlılık konularında bilgi ve farkındalık kazandırmaya çalışırken, uluslararası iş birlikleriyle bilgi birikimimizi zenginleştirdik. Aynı zamanda, Türkiye’nin kendine özgü şartlarında yaşlanma süreçlerine dair bilimsel bilgi üreterek, bu alanda fark sağlamayı başardık” diye konuştu.

Bugün, Türkiye’de pek çok üniversitede gerontoloji programlarının ve tazelenme üniversitelerinin açılmasının, bu programlara gösterilen yoğun ilginin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Yaylagül, “Bir diğer gurur kaynağımız ise politika yapıcı ve uygulayıcılara toplumsal yaşlanma olgusunu anlatabilmiş olmamızdır. Bu süreçte gerontologlar önce yerel yönetimler ve Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı daha sonra büyük oranda Sağlık Bakanlığı’nda görev aldılar. Bu çabalarımız kararlılıkla devam ediyor” dedi.

"Dünyanın değişmesine katkı sağladık"

Gerontoloji Bölümü ve Tazelenme Üniversiteleri Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan da Rus şair ve yazar Pasternak’ın bir sözünü hatırlatarak, “Bugün yaptıklarımız dünyanın yarın nasıl görüneceğini belirler. Bizim de kendi açımızdan bakınca dünyanın değişmesine bir parça katkı sağladığımızı düşünüyorum. İlk sempozyumu 2005’te yapmıştık ve gerontolojinin önemi konusu üzerinde yoğunlaşmıştık. Aradan geçen 20 yıla yakın sürede toplumumuz değişince soruların birçoğu aynı kalsa da cevaplarımız değişti” diye konuştu.

Gerontolojinin disiplinler arası amacının, insanların aktif olarak yaşlanmasını sağlamak ve yaşlılığa uygun çevreler ve politikalar için temel oluşturmak olduğunu belirten Tufan, “2016 yılında yaşlılara eğitim imkanı sağlayarak ortaya koyduğumuz 60+Tazelenme Üniversitesi ülke çapında yaygınlaşan bir eğitim modeli olarak binlerce yaşlımıza aktif yaşlanma olanağı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

"Antalya için bir gurur vesilesi"

Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Galip Sökmen, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümünün Antalya için bir gurur vesilesi olduğuna değinerek, Antalya’daki huzur evlerinde yaşlıların aktif yaşlanma süreçlerini takip ederek, onların spor ve egzersiz hareketleri başta olmak üzere hayatlarına kalite katacak çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini ifade etti. Sempozyumun çok faydalı olacağına inandığını belirten Sökmen, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyum kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yasin Akar öncü kampüslerine teşekkür belgesi takdim etti, İbrahim Şencan Ödülleri sahiplerini buldu.

Dünyada gerontoloji bilimine yön veren ve Türkiye’ye bu alanda büyük destek sunan Dünya Gerontoloji ve Geriatri Cemiyeti Eski Başkanı Prof. Dr. Gloria Gutman’ın da konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda üç gün boyunca, farklı ülkelerden ve ülkemizden bilim insanları yaşlılık alanındaki bilimsel çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Yaşlı bireylerin topluma dahil edilmesi, toplumsal dışlanmanın önlenmesi, yaşlı yoksulluğunun giderilmesi, sağlık ve bakım hizmetleri ve sağlıklı, aktif, bağımsız bir yaşlanma gibi kritik konulara dair bilimsel bulgular birlikte değerlendirdi.