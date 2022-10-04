Şişli’de 11’inci kattan düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Hayrunnisa Bayrak son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin yanı sıra, okul arkadaşları ve sevenleri de onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Şişli’de 11’inci kattan düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Hayrunnisa Bayrak son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin yanı sıra, okul arkadaşları ve sevenleri de onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Hayrunnisa Bayrak okuldan eve geldikten sonra kardeşleriyle oynarken 11’inci kattan düşerek yaralanmıştı. Ağır yaralı haldeki Hayrunnisa Bayrak kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Sevenleri cenaze namazına akın etti

Henüz bilinmeyen bir nedenle 11’inci kattaki evlerinden düşerek hayatını kaybeden Hayrunnisa Bayrak için ikindi vaktine müteakip Çağlayan Yenicamii’de cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Avukat Kemal Bayrak, annesi Bahar Duman Bayrak, kardeşleri ve okul arkadaşlarının yanı sıra pek çok kişi katıldı. Namazın ardından genç kızın cenazesi Çengelköy’deki aile kabristanlığına defnedildi.