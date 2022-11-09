Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 11’inci kattan düşen kadın hayatını kaybederken, kadını gören komşuları şoka girdi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 11’inci kattan düşen kadın hayatını kaybederken, kadını gören komşuları şoka girdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, Seçil Y. (44) 11. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Bu sırada sesleri duyup dışarı çıkan Seçil Y.’nin komşuları da şoka girdi. Seçil Y.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.