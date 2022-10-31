Kocaeli’nin Derince ilçesinde düzenlenen İller Arası U 15 Güreş Şampiyonası’nda 118 sporcu mindere çıktı. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde düzenlenen İller Arası U 15 Güreş Şampiyonası’nda 118 sporcu mindere çıktı. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen İller Arası U 15 Güreş Şampiyonası’na 6 ilden, 15 takım ve 118 sporcu katıldı. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Derince Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakaları Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel ve sporseverler takip etti.