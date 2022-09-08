Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamındaki Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi için 11,7 milyon TL’lik yatırım için imzalar atıldı.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamındaki Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi için 11,7 milyon TL’lik yatırım için imzalar atıldı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç öncülüğünde başlatılan proje ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, kalkınma ajansı tarafından uygulanan CMDP kapsamında Terme’ye 11,7 milyon TL’lik Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi için protokol imzalandı.

Terme’nin makine sanayi daha da güçlenecek

İmza töreni sonrası açıklamada bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında ilçemize 8,3 milyonu hibe 3,4 milyonu eş finansman olmak üzere toplamda 11,7 milyonluk yeni bir tesis kazandırıyoruz. CMDP Programının hedefi; bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması. Bu hedefler doğrultusunda makine sanayi alanında bir marka olan ilçemizi daha ileriye taşımak için başlattığımız projeler birer birer meyvesini veriyor” dedi.

Terme Belediyesi olarak ilçenin marka değerlerini ön plana çıkaracak her adamı desteklediklerini ifade eden Başkan Kılıç, "11,7 milyonluk yatırımla faaliyete geçecek Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi ilçemizin makine sanayisinin eksik olan birçok imkanı esnafımızın ayağına getirerek, ortak kullanımına sunacak. Makine üreticilerimiz ve sanayi esnafımız teknolojik birçok imkana daha kolay ulaşacak. Şehir dışından aldığı birçok hizmeti buradan alacak. Daha kolay ve fazla üretimin önünü açarak, ilçemizin istihdamına katkı sağlayacak. Terme Belediyesi olarak, ilçemizi daha da ileriye taşıyacak projelere öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Katkıları nedeniyle Başkan Kılıç’a teşekkür eden Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aktepe, "Terme Belediye Başkanımız Ali Kılıç’ın öncülüğünde 6 aydan bu yana yoğun bir mesai harcayarak yürüttüğümüz projemizin bugün karşılığını aldık. İmzalarımızı attık. İlçe esnafımızın yararına olacak her projenin içerisinde olmaktan gurur duyuyoruz. Projemiz ile makine üretimi alanında marka olan ilçemizi daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Terme Sanayi Sitesi Dernek Başkanı Hüseyin Aydın ise, “Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi ile sanayide üretim yapan esnaflarımızın birçok sorunu ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.

Protokol İmza Törenine Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ev sahipliği yaptı.