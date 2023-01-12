Türkiye’nin en eski resim derneği olan Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği’nin 114.yıl sergisi ‘Güncel Yansımalar’, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Türkiye’nin en eski resim derneği olan Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği’nin 114.yıl sergisi ‘Güncel Yansımalar’, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.

1909 yılında kurulan Türkiye’nin ilk resim derneği Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği’nin “Güncel Yansımalar” ismini taşıyan yeni resim sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde (TSKM) açıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan sanatçı Özlem Kalkan Erenus, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılının kutlandığı 2023 yılında Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği’nin 114.yıl sergisini yapmalarının kendileri için çok gurur verici olduğunu ifade ederek “Derneğimiz Osmanlı Ressamlar Cemiyeti olarak 1909 yılında kuruldu. 114. yaşa gelmek, cumhuriyet dönemine miras olarak kalmak hiçbir zaman tesadüf değildir. Sanat, kültür hep lokomotifi oldu gelişmenin. Dolayısıyla cumhuriyet döneminde bu derneğin devam etmesi kaçınılmaz bir şeydir. Bu bir tesadüf değildir ama tabii ki kurumları var eden onun içindeki kişilerin fedakârlığıdır. Buradaki tüm sanatçı arkadaşlarımı teker teker selamlıyorum. Siz olmasanız ne bu sergiler olur ne de sanatseverler gelip izlemese 114. yılı kutlama şansımız olmazdı. Varlığınız çok değerli.” dedi. Erenus, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ve belediye yönetimine serginin açılışına verdiği katkı ve destekten dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara, dernek sanatçılarına ve yöneticilerine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına günün anısına el yapımı tabak hediye etti.

Çağdaş Türk resminin gelişimi sergileniyor

Sergide 27 sanatçının yüzden fazla sayıda yağlıboya, suluboya, manzara ve portre çalışmaları, figüratif, soyut resimleri ve çağdaş sanat eseri bir araya getirildi. Sergide Türk resminin tarihsel yolculuğuna çıkılarak eser sahiplerinin yurt içinde ve yurt dışındaki sergilerde, uluslararası sanat festivallerinde yer alan çalışmalarını görme fırsatı sunuluyor.

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nden günümüze uzanıyor

1909 yılında kurularak, yüz yılı aşan tarihi boyunca farklı evrelerden geçen “Osmanlı Ressamlar Cemiyeti” Cumhuriyet dönemine miras kalan ender kurumlardan biri olarak kabul ediliyor. 1973 yılından bu yana “Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği” adı altında etkinliğini sürdüren bu seçkin kurum, Türk sanat tarihinin gelişimi içinde sahip olduğu saygın konumun getirdiği sorumluluk bilinciyle, güncel yorumlarıyla geleneksel Türk resmine sahip çıkarken; aynı zamanda plastik sanatlar alanındaki çağdaş yaklaşımları da destekliyor.

Sergiye katılan sanatçılar

Sergide Aynur Yıldırım, Ayşe Pınarlı, Ayşegül Bayraktar, Burcu Or, Ceylan Mutlu, Erol Kürkçüoğlu, F.Gülgün Engin, Fatma Kalkavan, Fehmi Bildik, Feryal Taneri, Fevziye Özmen, Gülseren Dalbudak, Hatice Karadoğan, İda Kahraman, Jale Şahin, Kenan Çizer Erçel, Mukadder Öke, Mustafa Gürgüler, Nazan Akpınar, Nihal Güres, Nilüfer İnaltong, Özlem Kalkan Erenus, Öznur Kepçe, Pınar Akış Gürsel, Sakine Düzce, Uğur Demirbaş ve Zehra Başeğmez’in eserleri sanatseverler ile buluşuyor.

25 Ocak’a kadar TSKM’de

Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği’nin 114.yıl sergisi “Güncel Yansımalar”, 25 Ocak’a dek Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Galeri A+B’de ziyaret edilebilir.