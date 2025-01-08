Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 8 yıldır aranan ve hakkında 114 yıl hapis cezası ile 78 aranma kaydı bulunan T.N. isimli şahsı yakaladı. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan T.N. isimli şahıs, 2 aylık takip sonucu yakalandı. Hakkında 114 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.N.’nin, ayrıca 9 farklı ildeki mahkemeler tarafından alınması gereken ifadelerine yönelik toplam 78 aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.