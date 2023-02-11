Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, anne-babasının cansız bedenlerinin çıktığı enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarılan Hamza için tedavi gördüğü hastanede doğum günü kutlaması yapıldı.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, anne-babasının cansız bedenlerinin çıktığı enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarılan Hamza için tedavi gördüğü hastanede doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye, etkilenen 10 il için seferber oldu. Çok sayıda inanılmaz kurtarılışlara şahit olunurken, Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde olan Mustafa Kemal Apartmanı’nda ise 15 yaşındaki Hamza, anne ve babasının cansız bedenlerinin çıktığı apartmanda 114 saat sonra doğum gününde kurtarıldı. Denizlili ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı çocuk, hızlı bir şekilde eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hamza için sağlık görevlileri doğum günü kutlaması düzenledi. Kekin üstüne mum koyan ekipler, Hamza sedyede tedavi gördüğü sırada ona sürpriz yaptı. Çok sayıda görevlinin eşlik ettiği anlarda tebessüm eden çocuk, kısa da olsa enkaz sonrası mutlu anlar yaşadı.