Depremde enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan küçük Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler’e “Abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe’yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus’a söyleyin seni de oynatsın” mesajı gönderdi. Arda Güler de "Mücadelenle bize umut oldun” cevabını verdi.

Depremde enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan küçük Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler’e “Abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe’yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus’a söyleyin seni de oynatsın” mesajı gönderdi. Arda Güler de "Mücadelenle bize umut oldun” cevabını verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve on ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında acı haberlerin yanı sıra inanılmaz kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Büyük felaketin 113. saatinde enkazdan çıkarılan küçük Mesut, Arda Güler’e mesaj yolladı. Mesut mesajında, "Abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe’yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus’a söyleyin seni de oynatsın.” dedi.

Mesajı alan Arda Güler enkazdan kurtarılan küçük Mesut’a, “Güzel kardeşim sen pes etmedin. Sen başardın. Mücadelenle bize umut oldun.” diye cevap verdi.