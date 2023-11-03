Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 4 olayda toplam 113 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından önceki gün farklı zamanlarda denizde 3 lastik bot ve 1 fiber karinalı lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince hareketli botlar durdurularak toplamda 113 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler arasında 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.