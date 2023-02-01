Tokat’ta sağlık ekiplerini arayarak rahatsızlandığı ihbarını yapan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat’ta sağlık ekiplerini arayarak rahatsızlandığı ihbarını yapan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erenler Mahallesi’nde bir süredir yalnız yaşadığı öğrenilen İhsan Demir (55), 112 Sağlık ekiplerini cep telefonuyla arayarak rahatsızlandığını söyledi. İhbar üzerine kısa sürede Demir’in yaşadığı eve ulaşan ekipler, müdahalede bulundu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk tespitlere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın, geceleri bir çorbacıda çalıştığı öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası Demir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Hayati Kaya, yaşadığı üzüntüyü ifade ederek, "Ben komşusu oluyorum. Önceden de kalp rahatsızlığı bulunuyormuş. Ambulansı kendi aramış. Ambulansla hastaneye kaldırmışlar ve hastanede vefat etmiş. Ailesi Erzurum’daydı, burada tek kalıyordu" dedi.