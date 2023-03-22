Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı ilk toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2022 yılında Acil Çağrı Merkezine gelen toplam çağrı sayısının 1 milyon 548 bin 613 olduğu bunlardan 894 bin 617’nin asılsız çağrı olduğu belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Ülker Kabadağ ve ilgililer katıldı.

Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Ülker Kabadağ, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin istatistiklerini içeren bir sunum yaparak katılımcılara bilgi verdi.

Buna göre 2022 yılında Acil Çağrı Merkezine gelen toplam çağrı sayısının 1 milyon 548 bin 613 olduğu bunlardan 894 bin 617’nin asılsız çağrı olduğu belirtildi. Kurumlara aktarılan çağrı sayılarına bakıldığında: Emniyet 303 bin 226, Sağlık 217 bin 145, Jandarma 45 bin 536, İtfaiye 20 bin 838, Orman 5 bin 491 ve AFAD 403 olduğu ifade edildi.

Toplantıda 2022 yılı içerisinde Acil Çağrı Hattını gereksiz yere meşgul eden 70 kişiye toplamda 37 bin 377 TL idari para cezası verildiği kaydedildi.

İlk Yardım Projesinde Manisa’ya bağlı bin 89 mahalle muhtarına 2022 ağustos ve aralık ayları içerisinde ‘Hayat Kurtarmakta Biz de Varız’ projesi dahilinde ilk yardım eğitimi verildiği; 874 kişinin sınava katıldığı, sınavını başarıyla tamamlayan 397 muhtara sertifikalarının teslim edildiği kaydedildi.

112 Acil Çağrı Hattının tanıtımları çerçevesinde 14 ilçede bulunan 35 okul ve 6 bin 288 öğrenci ile 268 öğretmenin ziyaret edilerek “Acil durum nedir? Acil durumda nasıl davranılmalıdır?” başlıklı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiği, ilçelerde bulunan vatandaşlara 112 Acil Çağrı Hattının anlatıldığı da belirtildi.