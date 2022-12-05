Kayseri’de acil vakalarda vatandaşların imdadına yetişen kadın 112 ekibi, işlerini aşkla yaparak, vatandaşın takdirini topluyor.

Kayseri’de acil vakalarda vatandaşların imdadına yetişen kadın 112 ekibi, işlerini aşkla yaparak, vatandaşın takdirini topluyor.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde çalışan paramedikler Esra Karaca, Esra Çam ve Hatice Genç, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmak için mesai harcıyor. Nöbet tuttukları istasyonda, kendilerine gelen anonsları kısa zamanda değerlendirerek vatandaşın imdadına koşan kadınlar, takdir topluyor. Paramedi Esra Çam ambulans şoförlüğü de yaparken, ekip olarak vakaya en hızlı şekilde ulaşan kadınlar, vakayı hastaneye götürmek için zamanla yarışıyor.

"Bu meslekte mutluyuz"

İşlerini severek yaptıklarını söyleyen Paramedik Esra Karaca, “Sabah 9’da başladığımız nöbetimiz 24 saat devam ediyor. Gün içerisinde istasyonumuzda vakayı bekliyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bize gelecek anonsları bekleyerek, geldiğinde de burada değerlendirme yapıyoruz. Bütün vakalara hazırlıklıyız. Ambulansımız da her türlü vakaya müdahale edebileceğimiz tıbbi cihazlarımız bulunmaktadır. Hasta yakınlarımızla ve hastamızla iletişime geçiyoruz. Gideceğimiz vakaya da en hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Bunda yol şartları ve trafiğin durumu da elverdiğince en hızlı bir şekilde hastamıza ulaşmaya çalışıyoruz. Hastaya ulaşıp, gerekli tıbbi müdahaleyi yaptıktan sonra hastamızın en güvenli şekilde hastaneye naklini sağlıyoruz. Gerçekten gurur verici bir mesleğimiz var. Çünkü burada insan sağlığı söz konusu. Bizde elimizden geldiği kadar insanların yanında olmaya çalışıyoruz. Onlara yol boyunca manevi destek vererek, moral veriyoruz. Biz sadece tıbbi müdahalemizi yapıp bırakmıyoruz. Onlara moralde veriyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Çünkü ortada insan sağlığı var. Bu meslekte mutluyuz” şeklinde konuştu.

Paramedik ve ambulans sürücüsü Esra Çam da, “Trafikte fazla sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Vatandaşlarımız anlayışlılar ve yardımcı oluyorlar. Olay yerinde de bayan olarak ekip gördükleri zaman her türlü desteği veriyorlar. Bazen tedirgin olduğum oluyor ama hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Yeri geldiğinde ambulansın arkasında hastaya müdahale ediyorum, yeri geliyor ambulansı sürüyorum. Bu işi severek yapmak lazım. Çünkü insan hayatıyle uğraşıyoruz. Onların en zor anlarında yanlarında biz oluyoruz. Ön yargıları kırmak, bayanlarında her şeyi yapabileceğini göstermek adına güzel bir örnek olduğumuzu düşünüyorum” dedi.