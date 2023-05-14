Gümüşhane’nin en yaşlı bireyi olan 112 yaşındaki Güllü Doğan, oyunu yürüyerek geldiği sandıkta kullandı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Bugün 08.00 itibariyle başlayan Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem Milletvekilliği seçimlerinde oy verme işlemi devam ederken Gümüşhaneli vatandaşların sandığa ilgisi yoğun oldu.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar demokratik haklarını kullanmak için sandıklara akın ederken şehrin en yaşlı bireyi olan Güllü Doğan da çocukları ve torunlarıyla geldiği okulda oyunu kullandı.

İnönü mahallesinde oturan ve oy kullanmak için Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesine gelen Doğan, 1046 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa oyunu atıp evraklara parmak bastıktan sonra yaptığı açıklamada seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Doğan, “Allah o adama hayırlı uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin” dedi.

Normal şartlarda yaşı gereği gezici sandığın evine getirilerek oy kullanması gereken Doğan oy vermeye niye kendisinin geldiğine yönelik soruya da “Evde kullanmadım, geldim buraya. Allah izin verdi oyumu kullandım. Elim ayağım tutuyor” sözleriyle cevaplandırdı.

Torunu Ali Doğan da “112 yaşındaki babaannemi de getirerek demokrasi şölenine katkı sağladık ve oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Babaannem eli, ayağı tutuyor. Kendi isteğiyle ben sandığa gideceğim yürüyerek oyumu kullanacağım dedi. Biz de getirdik ve oyunu kullandı. Devletimize bol bol dua etti. O dua kapısı. Biz de duasını almış olduk bu sayede” ifadelerini kullandı.