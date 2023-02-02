Afyonkarahisar’da ‘Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında (ASHİ) ve Komuta Kontrol Merkezinde (KKM)’ çalışan personellerin bilgi, beceri ve acil müdahale yeteneklerini arttırmaya yönelik yetişkin İleri Yaşam Desteği (İLYAD) eğitimleri yapıldı.

Afyonkarahisar’da ‘Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında (ASHİ) ve Komuta Kontrol Merkezinde (KKM)’ çalışan personellerin bilgi, beceri ve acil müdahale yeteneklerini arttırmaya yönelik yetişkin İleri Yaşam Desteği (İLYAD) eğitimleri yapıldı.

Eğitimler, simülasyon ortamında gerçek vakalar üzerinde uygulanarak tamamlandı. Eğitim uygulamaları ve kapanış törenine katılan İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İlker Ahmet Çınar ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mustafa Ali Kurt eğitim sonunda başarılı olan personelin sertifikalarını vererek eğitim ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.