Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 112 Acil Servis personeline adli vakalarda delillere yaklaşım ve hukuki sorumluluklar eğitimi verildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 112 Acil Servis personeline adli vakalarda delillere yaklaşım ve hukuki sorumluluklar eğitimi verildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, adli vakalarda maddi delillerin karartılmamasına yönelik, sağlık personeline eğitim verdi. Sağlık ekipleri, aldıkları eğitim sayesinde olay yerinde bulunan bulgu/delil türlerini, analiz yöntemlerini yerine getirecek, ateşli silah, intihar ve trafik kazalarında maddi delillerin korunması konusunda da duyarlılık kazanacak.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Eğitimle sağlık ekiplerinin yaralının naklini sağlarken bir taraftan da delillerin adli süreçlerini korumayı sağlaması ve emniyet ekiplerine yardımcı olmaları hedeflenmektedir. Sağlık çalışanlarına adli vakalarda bilgi ve tutum kazandırılması amacıyla eğitimlerimiz devam edecektir. İl Emniyet Müdürü Sayın Fahri Bulut’a vermiş olduğu desteklerden ve eğitimlere katılan görevli polis memurlarına teşekkür ediyorum" dedi.