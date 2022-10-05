Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun alt katında bulunan lojmanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, lojmanda maddi hasar oluştu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun alt katında bulunan lojmanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, lojmanda maddi hasar oluştu.

Yangın, Köseköy Mahallesi Terzi Gölü Caddesi’nde bulunan 2 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun alt katında bulunan lojmanın mutfak kısmında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, üst kata sirayet etmeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 1. kattaki dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.