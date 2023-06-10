Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kentteki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarındaki personeller ile bir araya geldi.

İl Müdürü Damkacı, Pazaryeri Yeni Mahallesi’nde bulunan 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ve Bozüyük Çarşı Mahallesi’nde bulunan 4 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti. Ziyaretlerde personellerden istasyon vaka ve sevk sayıları hakkında bilgi alan Müdür Damkacı, “112 Acil Hizmet İstasyonunda görev yapan kardeşlerimizle bir araya geldik hal ve hatırlarını sorduk. İstasyonlar hakkında bilgi aldık. Özenli çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.