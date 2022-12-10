Bilecik’te periyodik olarak tekrarlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Birim Sorumluları toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik’te periyodik olarak tekrarlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Birim Sorumluları toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında il genelinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon birim sorumluları ile toplantı yaptı. Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. öğretim üyesi Ahmet Tuğrul Zeytin ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Selman Abidin’de toplantıda hazır bulundu.

Toplantı gündeminde Dr. Damkacı ilk olarak yürütülen çalışmalar ile istasyon işleyişleri hakkında bilgi alarak istasyonların aylık değerlendirilmesi ve çalışma raporlarının incelenmesi yapıldı. Kış tedbirleri çerçevesinde yapılan çalışmalar, vakalara ulaşım süresi ve ambulans kazalarının önlenmesi ile ilgili birim sorumluları ile görüştü. Yıl içinde verilmesi planlanan eğitimler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca; acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, personelin çalışma şartlarının geliştirilmesi, sorun ve ihtiyaçlarına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve hızlı kullanılmasının ilk amaçları olduğunu belirterek katılanlara teşekkürlerini ileterek çalışmalarında kolaylıklar diledi.