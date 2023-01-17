DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2022 yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Yılın son günlerinde geçiş yapılan yeni nesil 112 yazılımı ile ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2022 yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Yılın son günlerinde geçiş yapılan yeni nesil 112 yazılımı ile ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzce’de vatandaşların çağrılarını karşılayarak ilgili kurumlara yönlendirilmesini sağlayan Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2022 yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılında alınan çağrılar ile ilgili görüşmeler yapılırken, yılın son günlerinde geçiş yapılan yeni nesil 112 yazılımı ile ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni nesil 112 yazılımı ile vatandaşların daha kısa sürede çağrılarının karşılanıp yönlendirildiği görüşü hakim oldu.