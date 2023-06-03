Aydın’da, Mayıs ayının ikinci döneminde, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde Çağrı Alıcı ve Çağrı Yönlendirici olarak görev yapan personele hizmet içi eğitim verildi.

Acil Çağrı Hizmetlerinin etkili, verimli, kesintisiz ve koordinasyon içerisinde yürütülebilmesinin sağlanması amacıyla gerçekleştirile eğitimlerin oldukça başarılı geçtiği belirtildi.

2 hafta süren eğitimler çerçevesinde Prof. Dr. Hacer Harlak ve Arş. Gör. Begüm Açık Yavuz “İnsan İlişkileri ve İletişim Teknikleri”, Doç. Dr. Tuncay Saygın “Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri”, Doç. Dr. Cennet Şafak Öztürk ve Arş. Gör. Merve Demir “Problem Belirleme ve Çözme Teknikleri- Stres Yönetimi”, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner “Mağdur Psikolojisi”, Dr. Öğr. Üyesi Fulya Torun “Bilgi Gizliliği ve Güvenliği”, Dr. Öğr. Üyesi Büşra Şahin “İlk ve Acil Yardım Eğitimi”, Öğr. Gör. Sait Paşa “Temel Hukuk”, Öğr. Gör. Mehmet Atik “Grup Çalışması”, Öğr. Gör. Berkin Hanaylı “Çağrı Alma, Analiz ve İşlem Basamakları”, Arş. Gör. Kudret Akın Toker “Halkla İlişkiler ve Mesleki Gelişim” konularında katılımcılara bilgi verdi.

Katılımcılar, iki farklı grup şeklinde gerçekleştirilen eğitimin oldukça faydalı ve verimli geçtiğini belirttiler.