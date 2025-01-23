112 Acil Çağrı Merkezi bünyesindeki Komuta Kontrol Merkezi çalışanları üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından başarı belgesine layık görüldü.

Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına belgeleri Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin tarafından takdim edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin, Vali Aydoğdu’nun selamını ileterek, özverili çalışmalarından dolayı 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına teşekkür etti, başarılarının devamını diledi.