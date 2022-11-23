Denizli’de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Dünya Diş Hekimleri Günü için düzenlediği beyaz önlük giyme töreninde 111 diş hekimliği öğrencisine beyaz önlükler takdim edildi.

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Dünya Diş Hekimleri Günü için düzenlediği beyaz önlük giyme töreninde 111 diş hekimliği öğrencisine beyaz önlükler takdim edildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Gününde düzenlediği beyaz önlük giyme töreninde 111 diş hekimliği öğrencisine beyaz önlüklerini takdim etti. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Murat Akgül, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Özdel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Murat Özban, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören açılış konuşmaları ile devam etti.

“Beyaz önlük sadece bir üniforma değildir. Bir sorumluluktur. Dürüstlüğün, aydınlığın ve saflığın simgesidir”

Beyaz önlük giyecek öğrencilere seslenen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Murat Akgül yaptığı konuşmada, “Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile bütün meslektaşlarımın Dünya Diş Hekimleri Gününü kutluyorum. Sevgili gençler, diş hekimi olmak sadece prestijli bir meslek sahibi olmak demek değildir. Diş hekimi olmak toplumla iç içe olmak demektir. Toplumu ağzı ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve bu sayede genel sağlık durumlarının da iyileştirilmesini sağlamaktadır. Biz diş hekimliği fakültesi öğretim üyelerinin birincil hedefi sizleri çağdaş, dürüst, etik değerlere ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bugün sizlere beyaz önlük giydirdiğimizde hissettiğimiz sevinç ve gururu bizlere beşinci yılın sonunda diploma töreninde yaşatmanız en büyük temennimiz. Genç bir fakülte olmamıza rağmen ki bu yıl ikinci dönem mezunlarımızı da verdik. Fakültemizi geliştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üniversite hastanemizdeki ameliyathanelere iki yeni ameliyathane daha ekliyoruz.”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Mezuniyete giden yolda, sağlık alanında beyaz önlük giyme törenleri bizlere geleceğimizin ne kadar parlak ne kadar dopdolu olduğunu göstermektedir. Diş hekimliği fakültemiz yeni kurulmuş bir fakültedir. Özellikle fiziki şartları gündemimizden düşmeyen fakültedir. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Burada bugün çok önemli bir haber vermek istiyorum. Üniversite hastanemizdeki ameliyathanelere iki yeni ameliyathane daha ekliyoruz. Çok yakın zamanda bu ameliyathaneler çalışmaya başlayacak. Diş hekimliği genel anestezi altında diş tedavisi gereken hastaları için bu ameliyathanelerin birini kullanmak üzere haftanın bir günü için onlara tahsis ettik. Önümüzdeki günlerde şehrimizin ve Üniversitemizin ev sahipliği yapacağı Ege Bölgesi Kariyer Fuarına (EgeKaf 23) sağlıkla ilgili fakültelerimizin ve öğrencilerin kaydını istiyoruz. Öğrencilerimiz için oraya sağlık alanındaki sektörleri davet ediyoruz. Biz Üniversitemize yakışan bir şekilde, uluslararası sağlık alanında en büyük hocaları üniversitemizde ağırlayalım.”

Konuşmaların ardından tören, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü öğrencilerinin sahnelediği müzik dinletisi ile devam etti. Müzik dinletisinin ardından Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni, öğretim üyelerinin takdimi ile 111 öğrencinin beyaz önlüklerini giymeleri ve günün anısına fotoğraf çekilmeleri ile sona erdi.