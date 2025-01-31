Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nca Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü meydanına ’Kanlı Bomba Anıtı’ dikildi. Çanakkale Savaşları’ndan kalan ancak tarihi eser niteliği taşımayan 110 yıllık metal malzemelerden yapılan anıt, ziyaretçilerini savaşın izleriyle buluşturuyor.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen ’Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nca Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü meydanına ’Kanlı Bomba Anıtı’ dikildi. 5 metre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğinde olan eser sanatçılar İnayet Türkoğlu, Berat Türkoğlu ve Ali Osman Avşar’ın üç aylık çalışması sonucu ortaya çıktı. Anıtta savaşta kullanılan şarapnel parçalarından oluşturulmuş dev bir bomba ve önünde “dur” işareti yapan bir Türk askeri figürü yer alıyor. Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında bulunan envanter ve etütlük eser niteliği olmayan 110 yıllık metal malzemeler bu anıtın yapımında kullanıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları’ndaki şarapnellerin sanatçı tarafından etkileyici şekilde bir araya getirilerek oluşturulan eserin sembolik anlamı olduğunu söyledi. Kaşdemir, "Kanlı Bomba Anıtı gelen ziyaretçilerin Çanakkale ruhunu daha iyi anlamaları, Çanakkale’nin nasıl geçilmez yapıldığını daha iyi idrak etmeleri, daha doğru bir ifadeyle bu toprakların nasıl vatan yapıldığını, hangi fedakarlıklar sonucunda Çanakkale zaferlerinin nasıl kazanıldığını, gelen ziyaretçiye aktarmak amacıyla yapıldı" diye konuştu.

"Kahraman Mehmetçiğin hakkını ödeyemeyiz"

Anıtın çok beğenildiğini ve ilgi gördüğünü belirten Başkan Kaşdemir, "Mehmetçiğin hakkını ödeyemeyiz. Onları unutmamak ve unutturmamak gibi bir sorumluluğun altındayız. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak hem Çanakkale’de ortaya çıkmış olan o büyük kahramanlığı, o şuuru, o ruhu canlı tutmak hem de gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğun altındayız. Bir sürü isimsiz kahramanımız var. Çanakkale’yi geçilmez yapan yiğitler ne civanmertler orada toprak oldu. Onların hatıralarını yaşatacak, bu tip çalışmaların içerisinde hep olmaya devam edeceğiz. Biz onların hakkını ödeyemeyiz. Çünkü onlar en değerli varlıklarını, canlarına ortaya koydular ve Çanakkale’yi geçilmez yaptılar. Bu toprakları bize vatan yurt yaptılar. Biz hangi anıtı yapsak hangi abideyi diksek kahraman Mehmetçiğin hakkını ödeyemeyiz" dedi.

"En büyük açık hava müzesi haline getireceğiz"

"Biz Çanakkale’nin kahramanlarını Çanakkale’nin şehit ve gazilerini çok seviyoruz, sayıyoruz, onları rahmetle yâd ediyoruz, minnetle ve şükranla anıyoruz" diyen Başkan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Onları büyük kahramanları da hem unutmayacağız, hem de unutturmayacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız. Kanlı Bomba Anıtı işte böyle bir çalışmanın sonucu oldu. Gelen ziyaretçiye o duyguyu aktarabiliyoruz. Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara hem aktarabiliyor, gelen ziyaretçiye hissettirebiliyoruz. Tarih alan tam anlamıyla bir açık hava müzesi haline geliyor. Ecdadımızdan kalan ne varsa o gazi mekanları hem ayağa kaldıracağız hem de Çanakkale’deki o büyük hatıraları ortaya çıkarıp Çanakkale Tarihi Alanı dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve en büyük açık hava müzesi haline getireceğiz. Bütün Türk milletinin evlatlarını Çanakkale’ye davet ediyoruz. Çanakkale ruhunu teneffüs etmeye bekliyoruz ve gerçekten bir hayalimiz var, bir hedefimiz var. Bir gün gelecek Çanakkale’yi görmeyen Çanakkale ruhunu teneffüs etmeyen Türk evladı kalmayacak."