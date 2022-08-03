Türk Kızılay Bursa Şubesi, Türkiye’nin önde gelen meslek kuruluşları arasında yer alan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na (BTSO) ziyaret gerçekleştirdi. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, “1911 yılında şubemizin kuruluşunda çok büyük pay sahibi olan, 110 yılı aşkın süredir ilgisini ve desteğini hiç eksik etmeyen BTSO’ya Türk Kızılay adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Türkiye’nin önde gelen meslek kuruluşları arasında yer alan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na (BTSO) ziyaret gerçekleştirdi. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, “1911 yılında şubemizin kuruluşunda çok büyük pay sahibi olan, 110 yılı aşkın süredir ilgisini ve desteğini hiç eksik etmeyen BTSO’ya Türk Kızılay adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri BTSO’ya ziyaret gerçekleştirdi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile bir araya gelen, Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç ziyarete ilişkin yaptığı açıklamasında, Bursa Şube’sin kuruluşunda Bursa Ticaret Odası’nın çok büyük desteği olduğunu ifade ederek şöyle konuştu, “1911 yılında Şubemizin kuruluşundaki önemli pay sahiplerinden birisi de o dönemki adıyla Bursa Ticaret Odası’dır. 110 yılı aşkın süredir Bursa’nın ve bölgenin ticaret ve sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlar yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla var olan BTSO’nun, Türk Kızılay’a olan bağlılığı ve desteği hiç eksilmedi. Bir asırdan fazla olan bu birlik ve beraberlik yardıma muhtaç bireyler için gerçekten çok kıymetli. Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa’da her alanda birçok öncülüğe imza atan BTSO, yardıma muhtaç bireyleri hiçbir zaman unutmadı. Desteklerini hep arkamızda hissettik. BTSO ile Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin ortak proje üretebileceği alanları değerlendirdiğimiz görüşmede bizlere ev sahipliği yapan ve yeni projelerde destek vermeye devam edeceklerini ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay başta olmak üzere tüm paydaşlara Türk Kızılay adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

“Bir yılda 200 binden fazla kişiye ulaştık”

Türk Kızılay Bursa Şubesi olarak Bursa’nın tüm sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürüterek, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşma potansiyellerinin arttığına dikkat çeken Başkan Tutanç şöyle devam etti, “Sosyal ve kültürel anlamda elimizdeki tüm imkanlarla her kesimden binlerce bireye ulaşıyoruz. Sadece 2021 yılında yaklaşık 15 bin kişiye sürekli yardım, 200 bin kişiye eğitim, maddi/ayni yardım, sosyal faaliyetlerde bulunan Türk Kızılay Bursa Şubemiz yardımseverlerin destekleri ile bir çok dezavantajlı gruba yardım elini uzatıyor. Türk Kızılay’ın tüm geliri bağışçılar tarafından oluşuyor, burada toplumda bilinenin aksine devletin maddi anlamda bir yardımı Türk Kızılay’a mevcut değil. Türk Kızılay Bursa Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve gönüllü ordusu ile faaliyetlerini yürütüyor.”