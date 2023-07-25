Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde, daire satmak vaadiyle 110 vatandaşı yaklaşık 3 milyon TL dolandıran ve 3 yıldır firari olan şirket ortaklarından F.F. ile birlikte 6 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde, 2017-2019 yılları arasında bir inşaat şirketi adı altında daire satmak vaadiyle 110 vatandaşı mağdur eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonuç verdi. Vatandaşları yaklaşık 3 milyon TL dolandırarak paraları kendi hesaplarına geçirdikten sonra kayıplara karışan ve 3 yıldır firari durumda olan şirket ortakların öncelikle yerleri tespit edildi. Ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda şirket ortaklarından F.F. isimli şahıs ile birlikte 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.