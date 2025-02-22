Şanlıurfa’da yaşayan, 11 sene önce ise belinden fıtık ve kanalda darlık şikayetiyle ameliyat olan ancak bir türlü yürüme kabiliyetini kazanamayan 8 çocuk annesi, Adana’da olduğu ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa’da yaşayan 8 çocuk annesi 63 yaşındaki Naze Ülgen, 11 sene önce yürüme bozukluğu şikayetiyle hastaneye gitti. Belinde fıtık olduğu tespit edilen Ülgen, fıtık ve kanalda darlık ameliyatı oldu. Ancak bir türlü yürümesi düzelmeyen yaşlı kadın, bakıma muhtaç hale geldi.

11 yıldır çalmadık kapı bırakmayan Ülgen, en son Adana’da Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’e başvurdu. Geçtiğimiz ay ameliyat olan Ülgen, sağlığına kavuştu ve yürümeye başladı.

"Annem artık yürüyor"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Naze Ülgen’in kızı Hacire Şeyhanlıoğlu, "11 yıldır annem acı çekiyordu. Ağrılarından dolayı çalmadığımız kapı kalmadı. Annem yatalaktı, yatağından kalktığı zaman düşerdi, yürüyemezdi. Annemle oturup ağlardık, nereye gidersek gidelim ’olmaz, bu kadar olur’ derlerdi. Annem Şanlıurfa’da 2 kere ameliyat oldu. beline platinler takıldı, yanlış ameliyat yaptılar. Bugün hocamızın sayesinde annem ayakta, yürüyor. Hocamız anneme takılan platinleri değiştirdi, çok güzel bir ameliyat yaptı ve bu duruma geldi annem. Çok mutluyuz, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Revizyon cerrahisiyle hastamız sağlığına kavuştu"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hastasını sağlığına kavuşturduğu için mutlu olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Hastamız bize geldiğinde radyolojik görüntülere baktık ve biz ameliyatını tekrar yeniden yaparak revizyon cerrahisi yaptık. Şu anda hastamız gayet iyi durumda. Burada sorunu tespit ettik, vidalarla ilgili düzeltmeyi yaptık, revizyon cerrahisini yaptıktan sonra da bugün hastanın ameliyattan sonraki 1.ayı, hasta dimdik şekilde ayakta duruyor. Geldiğinde kanepenin üzerinde uzanıyor, tekerlekli sandalyeden ayağa kalktığı anda yere yıkılıyordu, düşüyordu. Burada önemli olan hastanın öyküsünü dinlemek, radyolojik görüntülere bakmak."