beyazlı takımın taraftarları çılgınlar gibi eğlendi.

66 puanı olan Samsunspor, deprem bölgesi takımlarından Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile oynayacağı maçlardan hükmen galip sayılacağı için 72 puana ulaşacak. En yakın rakibi 57 puanla Eyüpspor’un bugün oynadığı Gençlerbirliği maçında 2-0 kaybetmesi ile lider Samsunspor bitime 5 maç kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları bu beklenmedik anda gelen şampiyonluk sonrası şehrin meydanlarına inerek şampiyonluk kutlaması yaptı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Samsunsporlu taraftarlar bayraklar, meşaleler ve marşlarla şampiyonluğu kutladılar. 11 yıllık Süper Lig hasretini rakibinin puan kaybıyla nisan ayında sonlandıran Samsunspor’da taraftarlar davul ve zurnalar eşliğinde göbek atarak şampiyonluk kutlaması yaptılar.

11 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşayan taraftarlar, “11 yıl sonra Süper Lig’deyiz. Duygularımızı anlatacak kelime bulamıyoruz. Allah’ın bugünleri gösterdiği için şükrediyoruz. Seneye de Süper Lig’e damga vuracağız” dediler.

Ligin bitimine 5 hafta kala Samsunspor’un en yakın şampiyonluk rakiplerinden Eyüpspor’un 57 puanı (31 maç), Sakaryaspor’un 55 puanı (30 maç), Çaykur Rizespor’un 54 puanı (29 maç) ve Pendikspor’un 54 puanı (30 maç) bulunuyor.

Şampiyonluk yolundaki 4 rakibinden de 2’li averajı iyi olan Samsunspor, diğer rakipleri kalan tüm maçları kazanıp 72 puana ulaşsa bile 2’li averajla şampiyonluğu garantileyerek Süper Lig’e çıktı.