Muğla’nın Bodrum ilçesinde 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hakkında “başkasına ait banka veya kredi kantının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçlarından 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.T. isimli şahıs, Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yapılan kimlik kontrolü ile yakalandı.

E.T. isimli şahıs, karakoldaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.