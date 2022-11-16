Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, suçlarından 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Z. isimli şahıs polis ekiplerince Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli’de 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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