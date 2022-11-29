Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Doğan Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.