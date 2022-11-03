Şehzadeler ilçesi Hacıhaliller Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (38) isimli şahıs gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan S.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

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