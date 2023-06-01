Eskişehir’de bulunan Keskin Göleti’nde yavrularıyla birlikte dolaşıp yiyecek arayan angut çiftinin sevimli halleri güzel manzaralar oluşturdu.

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Eskişehir’in, Tepebaşı ilçesinde bulunan Keskin Barajı Göleti’nde 11 yavrusuyla birlikte yüzen Angutlar hoş manzaralar oluşturdu. Yaşamını gölette sürdüren kuşlar, sıcak havanın tadını çıkardı. Diğer hayvanların aksine tek eşli olan angut çiftinin yavrularına buğday, mısır ya da yeşillik gibi yiyecekler aradığı görüldü. Mart ayında üreme dönemine giren sevimli yabani kuşların halleri fotoğraflandı.