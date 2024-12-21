Rize’de 11 yaşındaki tulumcunun, kar yağışını fırsat bilerek çıktığı Ayder Yaylası’ndaki performansı beğeni topladı.

Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi. Karın tadını çıkarmak isteyen 11 yaşındaki Muhammet Çınar Berberoğlu da Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’na çıktı. Burada yaylanın akustiğini çok beğenen minik tulumcu, tulumunu şişirdi ve çalmaya başladı. Türküsünü de söyleyen tulumcunun o anlarına görenler hayran kaldı.